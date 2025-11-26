Професиите винаги ще бъдат застрашени от технологии, които ги превъзхождат, и ако човек не се научи да ги използва правилно, той отпада. Това заяви пред БГНЕС предприемачът в науката Кузо Дончев, основател на 3D Open Design LTD и председател на Българската асоциация за адитивно производство.Според него изкуственият интелект (ИИ/AI) може да оптимизира редица скучни и рутинни процеси, но никой не бива да допуска да бъде изцяло заменен от него.Дончев посочва, че най-рискови са позициите, свързани с еднообразни, автоматизируеми дейности – например административно въвеждане на данни.Той съветва хората в такива професии да се преквалифицират към управление и контрол на AI моделите, които автоматизират тяхната работа.За разлика от това, управленските позиции не могат да бъдат изцяло заменени:"Изкуственият интелект може да помага на мениджърите да вземат по-информирани решения, но пълното доверяване на софтуер не предвещава позитиви.“Кузо Дончев е категоричен, че България има потенциал да бъде световен лидер в областта на технологиите и космическите изследвания."Имаме едни от най-добрите специалисти в ИТ сферата. Ако ще правим компоти, трябва да правим най-добрите и да снабдяваме целия свят“, казва той, описвайки философията си за конкурентоспособност.Вече съществуват автономни автомобили и роботи, които променят света. Затова според Дончев е необходима ясна регулация на отговорността и безопасността.В областта на киберсигурността той очертава бъдещето като "война на AI срещу AI“ и смята, че администрациите трябва да разработват собствени интелигентни системи, които да предотвратяват зловредни действия.Дончев прогнозира, че хуманоидните роботи скоро ще станат ежедневие:"Хуманоидният робот ще бъде като да си купиш миксер за дома – ще върши скучните задачи, но не и да замества хората в офиса.“Според него светът върви към пълна автоматизация с цел по-висока производителност и точност."AI е умен софтуер, но прави глупави грешки“В заключение експертът предупреждава, че хората не трябва да мистифицират изкуствения интелект:"Много сме далече от момент, в който AI може да ни застраши. По-скоро опасност са хората, които го използват неправилно.“Той призовава обществото да се образова и да подхожда критично към резултатите, които AI системите предоставят.