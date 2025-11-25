ЗАРЕЖДАНЕ...
Предприемач: Бърка се в джоба на работещия в частния сектор, а не на собственика на бизнеса
Предприемачът Таня Скринска каза, че въпросът с реформите стои на масата от години, но никой не го започва. По нейни думи обвързването на минималната работна заплата със средната е грешно. Тя посочи, че този факт, както и вдигането на данък дивидент, ще доведе до проблеми.
Според Скринска в държавата няма пари, заради което се увеличават и данъците.
"Но наливането на пари без реформи не води до нищо добро", допълни тя. Също така подчерта, че очаква да започне разговор и за въвеждането на прогресивен данък, за промяна на ДДС и увеличаване на пенсионната възраст.
Изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев обясни, че философията, която се залага в бюджетната политика през последните години, не се променя и сега.
"Ние гоним дефицит, залагаме по-високи разходи, отколкото са приходите", допълни той.
Експертът каза, че докато не се промени тази философия, параметрите на бюджета нямат особено значение.
Райков посочи, че данъчно-осигурителната тежест се вдига, но срещу това не се вижда никакво подобрение.
"Тя дава повече административен разход за неефективни системи и спъва бизнеса", допълни той.
Скринска заяви, че се "бърка в джоба на работещия в частния сектор, а не на собственика на бизнеса". Тя обясни още, че България е страна на микробизнеса – част от него са над 95% от фирмите и компаниите, а това са хора, които се самоосигуряват. "Погрешно е да се смята, че ние взимаме само от богатите", допълни предприемачът.
Кръстев каза, че когато данъчната тежест в една държава расте, бизнесът търси друга локация за развитие.
Райков допълни, че движението на икономиката от държавата е много лош знак.
