Предприемач: България става все по-лошо място за бизнес

България беше по-добро място за правене на бизнес. Сега става все по-лошо и по-лошо.Такова мнение изрази в ефира на NOVA бизнесменът и предприемач Ивайло Пенчев.



"Страната остана без конкурентни предимства. Досега бяха основно две – по-евтина работна ръка и проста данъчна система. Вече ги няма “, каза той.



Припомняме, че управляващите и реалният бизнес са на нож след представения набързо бюджет в евро, който е плод на коалиционните искания на участниците в управлението. Нещо, което не се отрича от управляващите.



"Всеки бюджет, в който се предлага увеличение на данъците, в очите на всеки предприемач изглежда зле“, заяви Пенчев.



По думите му обществото е разделено на две основни групи — хора, които създават стойност, и такива, които я консумират.



"Хората, които създават стойност, са тези, които изхранват всички останали, които консумират стойност. Данъците се плащат от хора, създаващи стойност. Данъците се харчат от хора, консумиращи стойност“, обясни той.



Предприемачът определи политиците и държавната администрация като хора, които "не създават нищо“, а само преразпределят чужд труд.



"Това са хора, които не пекат хляб, не лепят плочки. Те просто взимат насила това, което други хора са създали, и го преразпределят. Тези хора, за да постигнат политическите си цели, противопоставят работодатели на работници срещу работници. Това е много неправилно, защото и двете страни създават стойност“, коментира Пенчев.



Той допълни, че реалният сблъсък не е между бизнеса и служителите, а между тях и онези, които "открадват данъците“.



Пенчев обърна внимание и на проблемите в силовите структури, където по думите му се наблюдават "парадокси“ с пенсии и инвалидни решения.



"Ако човекът работи — консуматор не е лоша дума. Всички сме консуматори. Но ако имаш ТЕЛК, имаш пенсия и работиш на заплата — най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК“, каза той.



"Няма държавна структура, която създава стойност“, заключи Ивайло Пенчев, подчертавайки, че държавата трябва да се фокусира върху улесняване на бизнеса, а не върху увеличаване на данъчното бреме.