Предотвратиха нерегламентиран превоз на животни и месо през "Кулата"
Автор: Десислава Томева 18:52Коментари (0)35
©
илюстративна снимка
След постъпил сигнал от служител на "Гранична полиция“ през днешния ден за спрян в района след ГКПП "Кулата“ миниван, превозващ живи животни и месо, екип на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград извърши незабавна проверка на място.

При инспекцията беше установено, че в превозното средство се намират 7 броя овце и 1 брой коза (пръч), както и 20 кг овчи разфасовки месо, всички без идентификационна и здравна маркировка и без придружаващи ветеринарномедицински документи.

Превозното средство не е регистрирано за транспорт на живи животни и храни от животински произход. По разпореждане на официалния ветеринарен лекар, с оглед предотвратяване на разпространение на заразни заболявания, животните бяха евтаназирани, а месото – унищожено по установения ред.

На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение. Българската агенция по безопасност на храните припомня, че нерегламентираното транспортиране на животни и продукти от животински произход без документи, удостоверяващи здравния им статус и произход, крие сериозни рискове за здравето на хората и животните, както и за безопасността на храните. БАБХ призовава гражданите при установяване на нарушения и нередности да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99.






