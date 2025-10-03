Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Предложиха удължаване на маршрутния продукт за пренос на газ към Украйна
Автор: Емануела Вилизарова 13:40Коментари (0)84
© Булгартрансгаз
"Булгартрансгаз“ ЕАД, съвместно с газопреносните оператори на Гърция, Румъния, Молдова и Украйна предлагат удължаване до края на газовата година 2025/2026 на маршрутния продукт за пренос на газ от Гърция до Украйна. Това стана ясно по време на среща на компаниите в гръцката столица Атина, в която участва изпълнителният директор на българския газопреносен оператор Владимир Малинов.

"Разработеният в дух на солидарност с Украйна продукт, е реална мярка за подобряване енергийната сигурност и гарантиране на достъпни енергийни доставки. По този начин Украйна ще може да получава природен газ от надеждни източници, включително и от САЩ, в изпълнение на политиката за увеличаване дела на американския втечнен природен газ в региона“, заяви Малинов. По думите му механизмът, предложен на регионалния пазар по прозрачен и недискриминационен начин, позволи резервации на капацитет по маршрута от Гърция, през България, Румъния и Молдова, до Украйна на конкурентни цени.

Припомняме, че през месец май т. г. "Булгартрансгаз“, съвместно с "ДЕСФА“, "Трансгаз“, "ВестМолдтрансгаз“и "Газов оператор на Украйна“ създадоха и предложиха на пазара маршрутен продукт за пренос на газ от Гърция до Украйна с отстъпка. Той беше достъпен за периода юни-октомври 2025 г. за всички участници на пазара. Това позволи на Украйна да осигури част от необходимите количества природен газ за настоящия зимен сезон от разнообразни източници през Трансбалканския маршрут.

Операторите предлагат удължаването на действието на маршрута на база на обратната връзка, получена през последните месеци от участниците на пазара. В рамките на срещата операторите подписаха съвместно писмо до регулаторите в съответните държави, с което призовават за срочно одобрение на продукта. Това съобщиха от дружеството.

"Решението, което предлагаме ще допринесе в значителна степен за намаляване риска от потенциална енергийна криза в Украйна, както и за преодоляване негативните последици за регионалния пазар - на газ и електроенергия през предстоящия зимен сезон и следващия нагнетателен сезон“, каза Владимир Малинов. "Маршрутният продукт се основава на използването на диверсифицирани източници на газ в съответствие с европейските правила и изисквания за конкуренция, устойчивост и солидарност“, категоричен бе той.

Владимир Малинов проведе среща и с представители на посолството на САЩ в Атина като ги запозна с напредъка по Вертикалния газов коридор, както и с подробности по маршрутния продукт.

Още по темата: общо новини по темата: 4
26.04.2024 »
14.03.2024 »
17.12.2023 »
15.09.2023 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
13:10 / 01.10.2025
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
65-годишна благоевградчанка "олекна" с 3000 лева, за да получи пратка с пари и ценности
11:28 / 01.10.2025
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
Благоевград отбеляза 145 години от основаването на НОИ с изложба в центъра на града
18:17 / 01.10.2025
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
06:35 / 01.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Конфликт Израел-Газа
План за възстановяване и устойчивост на България
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: