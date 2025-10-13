Новини
Предложение: Работниците да имат право на платен отпуск за извършване на профилактични прегледи
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:29Коментари (0)47
©
Всеки служител да има право на платен отпуск за извършване на профилактични прегледи един път годишно - това предлагат от ПП-ДБ. 

Здравната система да се управлява интелигентно

"Пакетът от промени е свързан и с начина на известяване на хората, че подлежат на профилактичен преглед. Надявам се, че подобен тип действия ще бъдат подкрепени", коментира председателят на здравната комисия в парламента д-р Александър Симидчиев от ПП-ДБ.

Според него възможността я има, въпросът е тя да бъде законово установена.

"Малките промени показват как системата може да бъде управлявана интелигентно", подчерта д-р Симидчиев пред Bulgaria ON AIR.

Младите лекари в здравеопазването

По думите му, ако мислим с 10 години напред, единствените, които ще крепят здравната система, са младите.

"Човек, за да влезе да следва медицина, той трябва да инвестира една четвърт от трудовия си път, преди да започне да получава възнаграждения", отбеляза д-р Симидчиев.

Той подчерта, че трябва да има минимална заплата, под която един квалифициран лекар не може да пада.

Д-р Симидчиев уточни, че най-високо платените лекари получават сто пъти повече от най-ниско платените медици.

"От 1 към 100 може да го намалим на 1 към 10", смята той.

Необходима е оптимизация в здравеопазването

"Системите на здравеопазването и системата на образованието са двата стълба, които крепят обществото. Трябва да оптимизираме системата и тя да работи ефективно и устойчиво за бъдещето на България", подчерта председателят на здравната комисия в парламента.

Д-р Симидчиев е на мнение, че разходните пера в бюджета трябва да бъдат детайлно изчислени и винаги трябва да имаме реформи преди финансирането, които да направят системата по-стабилна.

Казусът с антикорупционната комисия

На въпрос може ли да имаме неутрална антикорупционна комисия, той отговори, че може, но ако действията са свързани с профилактика.

"Трябва да направим така, че да няма корупция", категоричен е депутатът.






