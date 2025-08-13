Новини
Предложение: Повече родители да могат да работят дистанционно по време на лятната ваканция на децата си
Автор: Самуил Иванов 12:53
© Булфото
Председателят на Комисията по труда и социалната политика в парламента Деница Сачева обяви, че ще внесе промени в Кодекса на труда, с които ще се даде възможност на родителите на деца от 8 до 12 години да могат да работят повече време дистанционно през лятото. 

Тя съобщи новината с публикация в своя Фейсбук. 

"Ще внеса законодателни промени в Кодекса на труда, които да дадат право и на родителите на ученици от 8 до 12 години да предлагат на работодателя гъвкаво работно време или работа от разстояние по време на лятната ваканция", написа тя.

Деница Сачева посочи, че много родители се обръщат към нея и министъра на образованието Красимир Вълчев, за да ги информират за трудностите, които изпитват през летните месеци, докато децата са във ваканция. 

"И аз като много майки прекарвам ваканцията гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно, написа още тя.

