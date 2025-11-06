ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предложение: Помощите за дете да са достъпни за повече семейства
Предлага се право на помощи за раждане, отглеждане на дете, детски надбавки и еднократна помощ за ученик да имат родители, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на средната брутна работна заплата за страната, определена от НСИ.
Ако този доход надвишава средната брутна работна заплата, намалена с размера на помощта, то сумата на помощта се намалява с разликата между двата дохода, но не може да е по малка от 50 лева, пише още в законопроекта.
В момента част от тези помощи се отпуска без независимо от дохода на родителите, като например еднократната помощ при раждане и тази за ученици от 1 до 4 и 8 клас.
От 01.04.2025 г. еднократната помощ при бременност и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година се предоставят на семейства със средномесечен доход на член от семейството през предходните 12 месеца преди подаване на заявлението-декларация по-нисък или равен на 860 лева, пише pariteni.bg. Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят при двоен доходен критерий, в зависимост от който се определя и размерът на помощта.
От 01.04.2025 г. на семействата със средномесечен доход на член от семейството по-нисък или равен на 760 лв. се предоставя пълния размер на месечните помощи по чл. 7 от ЗСПД. За семействата с доход между 760,01 лв. и 860 лв., включително, помощта е в размер 80 на сто от пълния размер на помощта.
Промените предвиждат изменения и при получаването на данъчни облекчения за гледане на дете. Като се предлага и там да бъде въведено изискването за доход под средната брутна работна заплата. Според вносителите така ще се осигури целенасочена помощ за семейства, които наистина имат нужда от подкрепа. Те цитират данни според които над 403 000 деца в България или почти 33 на сто от всички, живеят в материални лишения. Най-засегнати са децата от ромски произход, като над 76% от тях са в материални лишения.
