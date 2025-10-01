Предложение: КАТ, ТОЛ и ИААА да станат единен контролен орган

© "Както обединихме камерите на тол система, на общините и на КАТ, така може да има и един контролен орган за движението по пътищата", заяви председателят на Комисията по транспорт и съобщения и заместник-председател на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Кирил Добрев в кулоарите на НС.



По неговите думи идеята не е нова и тя вече е обсъждана във връзка с наскоро приетите промени в Закона за движение по пътищата.



"Не е нормално един товарен автомобил да бъде спиран от четири различни контролни органа. КАТ, ДАИ и тол системата могат да бъдат обединени, така че да се издава само един фиш. Това вече е обсъдено с премиера и министъра на транспорта. Очаквам концепцията на Министерски съвет, за да може да я разгледаме в комисия", каза още Добрев.