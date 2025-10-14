ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Предложение: Бащите на новородено да могат да разсрочат полагащия им се отпуск в рамките на година
Депутати от парламентарната група на ПП-ДБ предлагат промени в Закона, с които на практика този отпуск по бащинство да не е с фиксирани дати, а да може да бъде разсрочен във времето.
"Фокус" публикува мотивите на вносителите:
Проблемът за младите семейства
Действащата разпоредба създава практическо затруднение за много семейства, тъй като нуждата от активна подкрепа на бащата не винаги е концентрирана единствено в първите дни след изписването. Съвременната семейна динамика, подготовката на дома за посрещане на новороденото дете, както и здравословното състояние на детето и майката, често изискват бащина подкрепа още от датата на раждане на детето, а не от датата на изписване, както и през цялата критична първа година от раждането.
Решението в полза на родителите
Предложеният законопроект има за цел да осигури по-голяма гъвкавост за младите семейства, чрез промяна в реда за ползване на отпуска по бащинство. Създава се възможност полагащият се отпуск по бащинство в размер на 15 дни да бъде използван според конкретните нужди на всяко семейство - да се ползва наведнъж или на части в рамките на първата година от датата на раждането на детето, като се премахва изискването да се използва само наведнъж и то след изписване на детето.
Предоставянето на възможността отпуска по бащинство да се ползва от датата на раждане, а не от датата на изписването на детето, ще предостави възможност на бащите активно да се включат в подготовката на дома за посрещане на новороденото - чрез довършване на ремонтни дейности, закупуване и монтиране на мебели (детски креватчета) и др.
B Друг позитив на предложените промени, е когато детето е роден последния месец на календарната година, неизползваната част от отпуската ще може да бъде прехвърляна и ползвана през следващата календарна година, без риск от загуба на правото.
Обезщетението, изплащано от държавното обществено осигуряване, ще продължи да се предоставя по същия ред и размер, както досега, независимо дали отпускът се ползва наведнъж или на части.
Очакваният резултат от приемането на този законопроект е създаването на по-добър баланс между семейните и трудовите задължения, подобряване на условията за отглеждане на децата, както и повишаване на подкрепата към майките в периода след раждането.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1628
|предишна страница [ 1/272 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: