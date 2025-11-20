ЗАРЕЖДАНЕ...
Предлагат стипендиите за ученици да стигат до 60 евро
Той отбеляза, че за ученически стипендии през 2026 г. се предлага бюджет от 21 милиона евро и че те не са актуализирани от 2017 година.
"Училищата могат да вземат автономни решения относно размера им, но с ПМС 328 /2017 г. е определено, че минималният размер е 21 лева, а максималният – 60 лева. Понеже предстои България да влиза в "клуба на богатите и свръхбогатите“, на 1 януари минималната сума ще стане 10,74 евро, а това няма да повиши самочувствието на нашите ученици. В този смисъл има достатъчно време да се предложи на обществено обсъждане промяна в ПМС 328 и минималният размер да стане 21 евро, а максималният – 60 евро“, посочи Янчев.
Министър Красимир Вълчев също се съгласи, че стипендиите на учениците са ниски и заяви, че образователното министерство е обмисля увеличението им.
В момента право на стипендии имат учениците от 8-ми до 12-ти клас. Право на социална стипендия имат учениците, които имат един жив родител или двамата родители са починали. Отличните ученици получават след класиране стипендия за успех през месеците от учебната година
