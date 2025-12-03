ЗАРЕЖДАНЕ...
Предлагат промени в Националния съвет по антикорупционни политики
©
Целта е да се възобнови работата на Съвета и да се разшири неговият състав, за да се гарантира представителство на всички съответни институционални участници, в изпълнение на препоръките на Работната група по публичен интегритет и антикорупция към Комитета по публично управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
С промените се предвижда председател на Съвета да бъде министърът на правосъдието. Планирана е и делегация за издаване на заповед от председателя на съвета за определяне на поименния състав на съвета.
Регламентира се ролята на секретар на Съвета да се изпълнява от ръководителя на Главния инспекторат към министър-председателя, като същият запазва членството си и в Съвета. С оглед осигуряване на отчетност се предвижда за всяко проведено заседание секретарят на Съвета да изготвя надлежен доклад до министър-председателя.
Още по темата
/
Зам.-здравният министър: Съвместната работа с БЗС и МОН показва, че споделяме обща цел и работим в правилната посока
02.12
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
01.12
Борислав Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми
01.12
Правителството освободи председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
26.11
Вецепремиерът Зафиров: Отчитаме значителен напредък в справянето с липсата на лични документи сред уязвимите общности
25.11
Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
24.11
Още от категорията
/
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
12:26
Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната
10:41
Председателят на МИР с призив: Нека всички да се събираме всяка вечер в 18 часа пред президентството в знак на подкрепа към призива на Радев!
10:16
Младите лица на протеста: Битката тепърва започва, ако има предсрочни избори, ние ще им го направим изключително трудно
09:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.