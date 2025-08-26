Новини
Предлагат повишаване на минималната заплата с близо 70 евро от януари
Автор: Петър Дучев 17:32Коментари (0)41
© Bloomberg
Минималната работна заплата ще бъде 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г. Размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. спрямо сегашната ѝ стойност. Това предвижда подготвеният от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проект на Постановление на Министерския съвет, който е публикуван за обществено обсъждане. От 1 януари 2026 г. минималната почасова работна заплата ще бъде 7,31 лв. (3,74 евро).

По-високият размер на минималната заплата ще увеличи доходите на близо 600 000 души. По данни на Националния статистически институт назначените на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства.

По инициатива на министър Борислав Гуцанов МТСП възобнови диалога с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите за изработване на механизъм за определяне на минималната работна заплата. През годината се проведоха множество срещи със социалните партньори, за да се намери най-правилното и балансирано решение за неговото усъвършенстване. Макар и да се отчита известно сближаване на позициите, те не постигнаха съгласие за промяна на механизма за определяне на минималната работна заплата.

Поради тази причина новият размер на минималната заплата е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Според тях минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на

предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Така определен размерът на минималната заплата е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватност, които предлага Директивата за адекватни минимални заплати - 50% от брутната средна работна заплата.

По-високият размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предложеният размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България.

Проектът ще бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите. След това ще бъде внесен в Министерския съвет за одобрение от правителството.






