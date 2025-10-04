ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предлагат нов вид отпуск, но не за всички в България
Със законопроекта се предлага да се уреди право на работник или служител, който е родител (осиновител) на дете – ученик до 12-годишна възраст и полага грижи за детето по време на лятната ваканция, да предложи изменение на трудовото правоотношение, така че да се улесни съвместяването на трудовите и семейните задължения. Подобна възможност към момента е регламентирана в чл. 167б, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда (КТ) за родителите (осиновителите) на дете до 8-годишна възраст и за лицата, полагащи грижи за роднини поради сериозни медицински причини.
Считаме за целесъобразно по време на дебатите по законопроекта да се обсъди възможността за уреждане на правото на работника или служителя, който е родител (осиновител) на дете до 12-годишна възраст, да предлага изменение на трудовото правоотношение не само по време на лятната ваканция. По този начин ще се подпомогне в по-голяма степен съвместяването на трудовите и семейните ангажименти и ще се улесни изпълнението на задължението, произтичащо от Закона за закрила на детето, да не се оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст", посочват от социалното министерство в становището си.
Според Конфедерация на труда "Подкрепа“ проблем остава и до настоящия момент ограниченото приложно поле на регламентацията. За съжаление, поради спецификите на работа от тази възможност не могат да се възползват по-голямата част от работещите родители. В цели области от обществения живот това право си остава само една пожелателна разпоредба, без да има реална възможност работниците или служителите да се ползват от нея.
В сфери като здравеопазване, транспорт, търговия и услуги, различни видове производства, е почти невъзможно да се работи дистанционно или да се промени продължителността на работното време. Причините за отказите са обективни и са свързани с характера на дейността на дадения работодател и неговата невъзможност да осъществява дейността си и да предостави напр. работа от разстояние. Сред нашите членове, ограничен брой, главно занимаващи се с административна дейност или в IT сферата, могат да предложат на работодателите изменение, което би довело до улесняване на съвместяването на трудовите и семейните задължения, пише в становището на синдиката.
Те изразяват надежда, че ще бъдат намерени законодателни решения, разширяващи кръга на субектите на този вид право, подпомагащо съвместяването на семейните и трудови задължения.
Друга законодателна промяна, която се надяваме да бъде осъществена, е възможността това право да бъде ползвано от родителя, полагащ грижи за детето, без да е необходимо съгласието на работодателя. По този начин значително би се разширил кръгът от субектите, които могат да се възползват от регламентираното в чл.167б, казват от КТ "Подкрепа".
Според КНСБ предложението в законопроекта трябва да бъде трансформирано в отделен вид целеви родителски отпуск по подобие на другите видове родителски отпуски в Кодекса на труда. По този начин ще се позволи ползването му да не зависи от съгласието на работодателя и ще се приложи към по-голям кръг работещи.
