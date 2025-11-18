ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е, но не бива да се веселите
Платон и Роман са живели през 4 век. Платон произхожда от благочестиво християнско семейство, той е роден в Анкира, възпитан е в християнски традиции и още много млад проповядва православието сред езичниците. За това той бил заловен и съден - владетелят Агрипин поискал от младежа да се отрече от вярата си, а когато той отказал, бил хвърлен в затвора. Седмица по-късно решили да принудят Платон с мъчения да се откаже от вярата си, но той бил непреклонен.
На днешния ден не бива да ругаете, да отказвате милостиня на нуждаещите се, да пътувате на дълъг път.
Смята се също, че е нежелателно да пропускате църковна служба на този ден, но ако по някаква причина не можете да отидете на църква, тогава трябва да се помолите у дома. Не бива да се веселите и да оставяте гости да мият чинии в дома ви.
