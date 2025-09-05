ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Занемареният външен вид днес е "покана" за болести
Свети Захария е свещеник от племето Авиево – едно от дванадесетте свещенически племена, служили в Йерусалимския храм. Съпругата му Елисавета, потомка на Аарон, е благочестива и праведна жена. Те дълги години са бездетни, но остават верни на Бога.
По време на служение в храма Захария е избран да принесе тамян пред Господа. Тогава му се явява архангел Гавраил, който предсказва, че Елисавета ще роди син. Поради съмненията си свещеникът е наказан с немота до раждането на Йоан. Девет месеца по-късно, след като написва на дъсчица "Йоан е името му", Захария отново проговаря и възхвалява Бога.
На този ден дрехите трябва да са чисти и спретнати, тъй като занемареният външен вид се счита за "покана" за болести. Не бива да се дават празни обещания, а всяка лоша дума или проклятие се вярва, че ще се върне обратно към изричащия.
В този ден към свети Захария и света Елисавета се обръщат семейства, които искат да имат дете, както и бременни за леко раждане и здраво бебе. Родителите се молят за благополучие, щастие и здраве на своите деца.
