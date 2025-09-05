Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Празник е! Занемареният външен вид днес е "покана" за болести
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:14Коментари (0)98
©
Отбелязваме паметта на свети пророк Захария – баща на свети Йоан Кръстител.

Свети Захария е свещеник от племето Авиево – едно от дванадесетте свещенически племена, служили в Йерусалимския храм. Съпругата му Елисавета, потомка на Аарон, е благочестива и праведна жена. Те дълги години са бездетни, но остават верни на Бога.

По време на служение в храма Захария е избран да принесе тамян пред Господа. Тогава му се явява архангел Гавраил, който предсказва, че Елисавета ще роди син. Поради съмненията си свещеникът е наказан с немота до раждането на Йоан. Девет месеца по-късно, след като написва на дъсчица "Йоан е името му", Захария отново проговаря и възхвалява Бога.

На този ден дрехите трябва да са чисти и спретнати, тъй като занемареният външен вид се счита за "покана" за болести. Не бива да се дават празни обещания, а всяка лоша дума или проклятие се вярва, че ще се върне обратно към изричащия.

В този ден към свети Захария и света Елисавета се обръщат семейства, които искат да имат дете, както и бременни за леко раждане и здраво бебе. Родителите се молят за благополучие, щастие и здраве на своите деца.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
09:50 / 04.09.2025
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:03 / 04.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
11:29 / 03.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
13:10 / 03.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Лято 2025
Кабинетът "Желязков"
Български национален отбор по футбол
Световни квалификации - Мондиал 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: