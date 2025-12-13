ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Забранено е да се отказва помощ
На този празник трябва да отидете на църква и да се помолите на апостола и светите мъченици. От светиите Евстратий, Евгений, Авксентий, Орест и Мардарий се иска вяра и сила, душевен мир и сила да се издържат житейските трудности и да се поеме по правилния път.
На този ден не можете да ругаете или да се карате с близки. Забранено е да се отказва помощ или да се обижда когото и да било, особено животните.
Не се препоръчва извършването на физически труд, шиене, плетене или бродиране.
