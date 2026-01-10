ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е: Не правете тези неща днес
В църквите се отслужва Божествена литургия, а празникът се възприема като време за молитва, смирение и духовно обновление.
В народните традиции празникът е свързан с трудолюбието и грижата за дома, пише Bulgaria ON AIR.
Смята се, че не бива да се бездейства – работата, извършена с добра мисъл, носи късмет и благополучие. Остатъците от хляб не се изхвърлят, а се дават на птици или животни като знак на милосърдие и благодарност.
Също така не се препоръчва да се изхвърля боклук или пепел от огнището, тъй като според поверията така може да се "изнесе“ щастието от дома.
