Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На 10 януари Православната църква почита Свети Григорий Нисийски – един от великите Кападокийски отци и изтъкнат богослов от IV век. Той е известен със своята мъдрост, духовна дълбочина и защита на православната вяра. Денят е част и от следпразничния период след Йордановден, когато вярващите продължават да пазят духовната чистота и благочестие.

В църквите се отслужва Божествена литургия, а празникът се възприема като време за молитва, смирение и духовно обновление.

В народните традиции празникът е свързан с трудолюбието и грижата за дома, пише Bulgaria ON AIR.

Смята се, че не бива да се бездейства – работата, извършена с добра мисъл, носи късмет и благополучие. Остатъците от хляб не се изхвърлят, а се дават на птици или животни като знак на милосърдие и благодарност.

Също така не се препоръчва да се изхвърля боклук или пепел от огнището, тъй като според поверията така може да се "изнесе“ щастието от дома.