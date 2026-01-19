ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Не носете дрехи в този цвят, за да не внесете тъга в живота си
На днешния ден не трябва да се гневи или да желае зло, да си отмъщава, да отказва помощ, да кълне, да проклина, да съди или да клюкарства. Църквата осъжда мързела, омразата, завистта и алчността.
Според народните поверия, най-добре е да не се върши тежък физически труд, забранено е да се подстригвате – смята се, че това носи нещастие. Забранено е да носите черно, за да не внесете тъга и скръб в живота си. Казват също, че е най-добре да отложите тежката работа на този ден, в противен случай "Както си работил на Св. Макарий, така ще трябва да работиш цяла година".
На този православен празник хората се обръщат към Свети Макарий Велики като ходатай пред Бога. Те се молят за здравето на болните, тъй като светецът е лекувал хора приживе, а също така вярващите искат помощ по семейни въпроси.
