Празник е! Не давайте и не взимайте пари назаем
Според народното поверие, на този ден не е препоръчително да се предприема каквато и да е работа: чистене, ръкоделие. Най-вече забраната се отнася за тежкия физически труд - вярва се, че нейното нарушаване ще държи късмета далеч от дома за дълго време.
Даването, както и получаването на пари назаем, също е строго забранено, тъй като това може да доведе до финансови затруднения през цялата следваща година.
Вярващите се обръщат към светеца с молитви за защита и подкрепа на военните, както и за изцеление на слаби и болни деца: за изцеление от церебрална парализа, възстановяване от гръбначни травми или парализа, за възстановяване на силите и здравето.
