На 21 декември Българската православна църква почита паметта на Света мъченица Юлиания, която е живяла през 3 век и е била подложена на мъчения, но не се отрекла от вярата си, което довело до масово приемане на християнството и последвалото ѝ мъченичество.Св. Юлиания била дъщеря на знатни и богати родители езичници, които живеели във Витиния. Още от малка била сгодена за Елевсий - също от знатен род и езичник. Като пораснала, Юлиания повярвала в истинския бог и отказала да свърже съдбата си с идолопоклонник. Не успели да склонят девойката да се върне към езичеството и да се омъжи. Хвърлили я в тъмница и я измъчвали жестоко по нареждане на същия Елевсий, който вече бил станал управител.Накрая била обезглавена. Поразени от свръхестествената сила, с която мъченицата понасяла изпитанията, мнозина повярвали в бога на Юлиания. Около 630 души били тогава посечени, приемайки по такъв начин кръщение чрез своята кръв. Това станало около 290 г.