Днес, 1 февруари, православната църква почита свети мъченик Трифон Апамейски. У нас празникът е популярен като Трифоновден (14 февруари по стар стил).Трифон Зарезан се почита от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите.Той е един от най-почитаните раннохристиянски светци. Трифон е живял през трети век и е роден в район на Мала Азия. Известен е с това, че е можел да лекува болни и го правел безплатно, молейки само хората да повярват в Исус Христос. Чрез неговата благодат той можел да допринесе за изцелението.Мъченикът Трифон дори успява прогонва демони от дъщерята на римския император Гордиан III.Свети Трифон е определен като ходатай пред Господа. Поради тази причина вярващите му се молят за здраве, изцеление, както и за защита на реколтата.Светият мъченик се смята за покровител на семейството и брака. Поверието гласи, че денят е благоприятен за годежи и сватби. Ако на този ден двама влюбени никога няма да се разделят, ако се закълнат във вярност днес.