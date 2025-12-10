ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Ето кои българи имат имен ден!
Мина служел при Максимилян и бил смел воин. Затова императорът го изпратил да усмири вълненията на християните в Александрия. Младежът успял да наложи ред и спокойствие в града, а с лечебните си способности върнал към живот много хора. Така си спечелил уважението на християните. След като отказал да се върне към езичеството, светецът бил измъчван, но Бог изцелявал раните му. Императорът наложил на Мина и Ермоген смъртни наказания. Те били обезглавени пред очите на целия град.
На църковния празник 10 декември, както и на всеки друг ден, църквата не одобрява кавгите, ругатните, мързела, алчността, завистта; както и отказът от милостиня. Рождественският пост продължава.
Имен ден празнуват Мина, Ермоген и Евграф.
