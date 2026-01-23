Сподели close
На 23 януари православната църква чества свети свещеномъченик Климент.

За днешния ден народът вярва, че губенето на време, мързелът и продължителното лежане без правене на нищо могат да привлекат нещастие в живота на човек и да отслабят физическите му сили. Народната мъдрост предупреждава – пасивността на този ден отваря пътя към болести и скръб.

Имен ден празнуват Климент, Климо, Климентин, Климентина, Клементина, Христофор и Харитон.