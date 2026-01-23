ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Днес мързелуването е забранено
©
За днешния ден народът вярва, че губенето на време, мързелът и продължителното лежане без правене на нищо могат да привлекат нещастие в живота на човек и да отслабят физическите му сили. Народната мъдрост предупреждава – пасивността на този ден отваря пътя към болести и скръб.
Имен ден празнуват Климент, Климо, Климентин, Климентина, Клементина, Христофор и Харитон.
Още от категорията
/
Доц. Ангел Джонев за изданието "Западните български покрайнини – история и перспективи": Говорим за около 10 века история
22.01
КТ "Подкрепа": Възнагражденията по длъжности в администрацията трябва да са относително еднакви
22.01
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
22.01
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
22.01
АПИ: Близо 500 машини почистват снега по републиканските пътища, възможни са ограничения в движението на места
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут – губим ...
22:34 / 22.01.2026
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 ев...
22:24 / 22.01.2026
Доц. Ангел Джонев за изданието "Западните български покрайнини – ...
21:37 / 22.01.2026
Директор на банка: В първите 2 работни дни, банковата система при...
20:50 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.