На 18 декември църквата почита св. Модест, патриарх Йерусалимски, както и пророците Анания, Азарий и Масаил. Свети Модест е роден в Севастия Кападокийска (днешна Мала Азия) в християнско семейство. Още от младежките си години проявява влечение към монашеството. През 614 г., по време на персийското нашествие, когато Йерусалимският патриарх Захарий е пленен, на Модест е възложено временното управление на Йерусалимската църква. Той полага усилия за възстановяване на разрушените християнски светини, включително храма на Гроба Господен и храма във Витлеем. След завръщането на патриарх Захарий и неговата последвала кончина, Модест е избран за патриарх на Йерусалим през 632 г., а през 834 г., точно на 18 декември, умира на 97 годиниЕто какви обичаи се спазват на днешния ден:В българската народна традиция Свети Модест е почитан като покровител на земеделците и овчарите, особено в района на Странджа, където скотовъдството е основен поминък. Празникът е посветен на здравето на домашните животни. На този ден едрият добитък като биволи, коне и волове не се впряга в работа. В домовете, където животните често боледуват, пред иконата на светеца се поставят малки яремчета или рогца от алуминий, а понякога и от сребро, с надеждата за защита и здраве на животните. Раздават се погачи и варено жито.Преди години хората вярвали, че днес бродят зли духове и поради тази причина е било забранено да се оставят ножове на видни места. Не трябва и да изхвърляте храна, тъй като се смята, че с тях можете да изхвърлите късмета от къщата. Освен това е добре да не взимате и давате пари назаем, иначе цялата година ще мине в дългове.