|Празник е!
Св. ап. Кодрат проповядвал словото Божие най-вече в Атина като епископ и в малоазийския град Магнезия. В 126 г. той написал толкова блестяща апология на християнството, че император Адриан, като я прочел, издал указ да не бъде осъждан никой само заради това, че изповядва вярата в Христа.
Апологията на св. Кондрат е изгубена, но се е запазило друго негово съчинение "Послание до Диогнет". След усърден апостолски труд и страдания в 130 г. св. Кондрат претърпял мъченическа смърт и бил погребан в Магнезия.
Какво не бива да правите на 21 септември
Не бива да плетете интриги, да предизвиквате скандали или да се карате. Не бива да вземате нищо назаем или да вземате назаем. Мързелът е забранен.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
