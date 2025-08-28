ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Празник е!
Св. преп. Мойсей Мурин се родил като роб в Етиопия през 330 г. Понеже бил обвинен в кражба, собствениците му го изгонили и той се присъединил към банда разбойници. По-късно намерил убежище в един скит. След среща със св. Макарий и св. Исидор приел християнството и станал монах, а по-късно и презвитер. Бил убит с 6-има негови ученици, когато бербери нападнали манастира. Така свършил живота си този свят подвижник, като чрез искрено разкаяние и усърдна молитва загладил предишните си престъпления.
По съвет на един старец, монахът Мойсей изтощавал плътта си с усилен пост и непрестанен молитвен подвиг. Цели нощи, в продължение на шест години, той стоял на молитва почти без да затваря очи, но дори такива усилни молитви не могли да покорят плътските му желания. Накрая монахът Мойсей намерил начин да преодолее изкушенията на врага. Той обикалял отшелниците през нощта, събирал празни съдове за вода, пълнел ги с вода и ги поставял на входа на килиите им. Оттогава, в душата на преподобния Мойсей се заселили мир, трезвост на мислите и пълно отчуждение от плътските желания.
След като прекарал много години в монашески подвизи, преподобният Мойсей бил ръкоположен за дякон, а след това за свещеник, в който сан се подвизавал 15 години и събрал около себе си 75 ученици. Когато преподобният навършил 75 години, той предупредил монасите си, че скоро разбойници ще нападнат скита и ще избият всички населници. Светецът благословил монасите да си тръгнат, за да избегнат насилствена смърт. Учениците го умолявали да тръгне с тях, но той отговорил: "От много години чакам времето, когато ще се изпълни над мене словото на моя Учител, Господ Иисус Христос, Който казва: "всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат." (Матей 26:52)."
Разбойници нападнали и убили преподобния Мойсей, както и шестимата монаси, които останали с него (+ 400).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: