ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник! Имен ден имат българки с интересно име
©
Елевтерий произхождал от знатно римско семейство. На 15 години станал дякон, а по-късно получил и презвитерски сан. 20-годишен, св. Елевтерий бил провъзгласен за епископ Илирийски.
С мъдрите си проповеди и всеотдайна служба светият отец допринесъл много за укрепване на Христовата вяра. Това не се харесало на император Ариан, заклет езичник. Изправил епископа на съд в Рим, подложил го на нечовешки изтезания и заповядал да го обезглавят.
Имен ден празнуват българките с име Свобода.
Още от категорията
/
Д-р Любенова: Предлагайки свои кандидатури за ЮНЕСКО, България заявява ясно своята цел да работи за опазването на своите жизнени знания, умения и практики
14:45
Основател на фондацията DevHubOne: Целта на "Аркада с мисия" е да превърне чрез игра по-целенасочено забавлението в по-голяма заинтересованост от опазването на планетата Земя
14:09
Учител по английски: Нещата в образованието са скандално зле, но "общественият дебат" ще си остане политически и идеологически, а децата - кучета ги яли
13:00
Доц. Велизар Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен фактор за възпиране на Русия
12:25
Лекар: Всички проблеми в здравеопазването ли решихте, че и това ви остана време да прецаквате?
09:37
Млад учител: Без телефони в училище има повече концентрация и комуникация, а стреса от социалните мрежи го няма
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.