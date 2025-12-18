ЗАРЕЖДАНЕ...
Правосъдното министерство: Управлението на незаконни старчески домове става престъпление
©
Народното събрание прие промените в Наказателния кодекс и Закона за социалните услуги, предложени от Министерството на правосъдието, които предвиждат до 5 г. лишаване от свобода за лица, които без лиценз предоставят социални или интегрирани здравно-социални услуги на възрастни хора и вече веднъж са наказвани за това по административен ред. За това деяние се предвижда и глоба от хиляда до пет хиляди лева.
Така държавата потвърди своя основен ангажимент към осигуряване на адекватна, качествена и ефективна грижа за възрастните хора и хората с увреждания.
Деянието ще е по-тежко наказуемо (лишаване от свобода от 1 до 5 г. и глоба от 5 хил. лв. до 10 хил. лв.), когато е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително; чрез използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ; с цел имотна облага.
Лишаване от свобода от 2 до 8 г. и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лв. ще е наказанието за хора, които действат по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група или извършеното представлява опасен рецидив.
Във всеки от тези случаи виновният ще може да бъде лишен от право да упражнява съответната професия или дейност, при извършването на която е сторено нарушението.
Приетите промени в Закона за административните нарушения и наказания, предвиждат и глоби до 10 000 000 лв. в случай, че юридическо лице, се е обогатило от предоставяне на услугата без лиценз, като размерът на имуществената санкция ще се диференциран в зависимост от размера на получената от юридическото лице облага.
С приетите промени в Закона за социалните услуги сериозно се завишават глобите и имуществените санкции при предоставянето на
социални услуги без лиценз, за неспазване на законодателството и стандартите за качество.
Лиценз за извършване на този вид услуги ще може да се получава само при чисто съдебно минало на управителите, членовете на управителния и на контролния орган на юридическото лице.
Още по темата
/
Медицински надзор за хосписите на ужасите в Поморие и Черноморец: Заличени са регистрите, сезирали сме местните институции, че работят нерегламентирано
12.11
След снощния инцидент със загинала жена: Социалният министър разпореди проверка на дома в Огнен
29.08
Правосъдният министър: Превръщаме в престъпление работата на нелегалните хосписи. До 5 години затвор за нарушителите
09.07
Гуцанов: Имаме 111 предложения от кметове за сгради, които да се превърнат в домове за възрастни хора
08.07
Директорът на ИА "Медицински надзор": В един от затворените хосписи е имало пациент със СПИН, който се е разхождал свободно
02.07
Кметът на Русе: Двама души от затворения хоспис все още очакват да бъдат прибрани от роднините си
01.07
Управителят на дома за възрастни в Суходол след акцията: Документен пропуск, недоглеждане от моя страна
27.06
Още от категорията
/
Отново е блокирано движението за тирове на ГКПП "Илинден" и "Кулата" заради протест на гръцки фермери
13:44
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.