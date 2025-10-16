Новини
Правосъдният министър обсъди в Брюксел последния пакет, който ще задвижи третия транш по ПВУ
Автор: Десислава Томева 17:15
©
Последният законодателен пакет за осигуряване на третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) обсъди министър Георги Георгиев с ръководителите на екипа в ЕК, отговарящ за реформите по Плана в България.

На среща в Брюксел днес с Деклан Костело и Йоханес Любкинг министърът на правосъдието представи пакета от промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които гарантират ефективността на наказателното производство. С тях се въвеждат изрични основания за отмяната на прокурорско постановление за прекратяване на наказателно производство, както и разширяване на съдебния контрол при прекратяване или спиране на разследвания от прокурор.

Пакетът от промени в НПК беше разработен от Министерство на правосъдието в последните месеци и вече е приет на първо четене от Народното събрание. Той регламентира също правото на пострадалите да искат ускоряване на наказателното производство и преди повдигането на обвинение, както и възможността за разделяне на дела в съдебна фаза, в изпълнение на решения на Европейския съд по правата на човека. Целта е да се ускорят разследванията и да се предотврати прекратяването на съдебни наказателни производства поради изтекла давност.

Очакването на Европейската комисия е текстовете да бъдат приети във възможно най-кратки срокове.

Министър Георгиев обсъди с ръководителите на екипа на ЕК и изпълнението на ангажимента за въвеждане на регулация по отношение на лобистите дейности с вече готовия проект на Закон за почтеност и прозрачност в управлението.

Разговорът с председателя на комисията ЛИБЕ Хавиер Сарсалехос е бил посветен на реформите в областта на върховенството на правото. Председателят на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент е бил запознат от министъра и с промените в Наказателния кодекс, с които се въвежда допълнителна защита на възрастни и уязвими хора, ползващи социални услуги. Хавиер Сарсалехос е оценил усилията на България за допълнителна защита на уязвими лица като изключително сериозни и е предложил съдействие с добри практики от различните държави-членки в тази сфера.

