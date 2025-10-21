Правосъдният министър назначи охрана на семейството на Иво Илиев

© Семейството на прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция "Охрана“ към Министерство на правосъдието по разпореждане на министър Георги Георгиев. Това съобщи той преди минути.



"Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев. Разговарях със съпругата му за организацията на мерките за сигурност, които предприемаме", пише още министърът.



"СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя.



Със заповед за незабавна охрана организираме защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София", допълва Георгиев.



Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от главна дирекция "Охрана“ през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане.



Припомняме, че снощи бившият зам.-градски прокурор на София беше нападнат с чук в подземния гараж на сградата, в която живее. Илиев е настанен в реанимация.



Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.