Защитата на правото на собственост на гражданите предстои да заработи напролет. Възложил съм изработката на нова електронна услуга, чрез която да получавате известяване със SMS, когато някой прави справка за вашия имот или иска копие от нотариалния ви акт. Това заяви правосъдният министър Георги Георгиев след заседание на Министерския съвет, предаде репортер на "Фокус".

По думите му, това ще даде възможност гражданите да са осведомени с активността по отношение на имотите им и ако имат притеснения да сезират компетентните органи.

Първата част от от реформите бе новият Закон за арбитражите, втората е тази, която приехме днес, а трета и четвърта предстоят. Реформите в областта на гражданското и наказателното право продължават и ще бъдат представени в рамките на няколко седмици.