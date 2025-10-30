Правосъдният министър: България е постигнала значителен прогрес в усилията си за излизане от сивия списък за пране на пари  

© "Приемането ни в ОИСР е последната стъпка от пълноправната интеграция на България в групата на развитите държави“. Това заяви днес министърът на правосъдието Георги Георгиев пред представители на британския бизнес в България на форум организиран от Британско-българската търговска камара (ББТК).



Форумът беше открит от председателя на УС на ББКТ Мирослава Костадинова. В него участваха и заместник-министър председателят и министър на транспорта Гроздан Караджов, заместник-министри на МВР, труда и социалната политика, на земеделието и храните, на иновациите, на енергетиката, представители на различни ведомства, както и компании от българския и международния бизнес.



Министър Георгиев заяви още, че бизнесът създава работни места и предотвратява изтичането на млади хора от страната и способства за развитието на икономиката ни. "Това е разбирането на министър-председателя и на целия ни екип, за да можем да бъдем разумен и стриктен партньор на бизнеса, като осигурим предвидимост за развитието му. В същото време бизнесът се развива и целта на правните регулации е да подпомагат, а не да пречат на този процес“.



Правосъдният министър каза, че за четирите години преди формирането на правителството, България е разплатила 1,4 милиарда лева по Плана за възстановяване и устойчивост. "Благодарение на работата на кабинета и екипа на вицеприемиера Дончев за 9 месеца успяхме да разплатим проекти за над 2 милиарда лева, които имат пряка добавена стойност за българските граждани. Амбицията ни е до края на годината България да получи 4 млрд. лв. безвъзмездни средства по ПВУ“, отбеляза Георгиев.



"Транспонирахме директивата за сигналоподателите, като с последния проект намерихме баланса между отчетността и отговорността в управлението, но и намалихме административната тежест по отношение на частния сектор. Променихме законодателството в несъстоятелността и ликвидацията на компаниите, т.нар. бърза ликвидация. Факт е и изцяло нов Закон за несъстоятелността на физическите лица, чиято задача е да даде втори шанс на добросъвестните длъжници“.



По думите му реформата в съдебната система също е от голямо значение за бизнеса. "Над 640 000 дела годишно се завеждат в България. Голяма част от тях са заповедните производства – това е бърза съдебна процедура за събиране на парични вземания. Направихме реформа, с която да разтоварим най-натоварените съдилища в страната и чрез пълна дигитализация тези дела вече се разпределят равномерно между съдиите в цялата страна.



Очакваният ефект е съкращаване на сроковете, в които се гледат останалите дела в големите градове. За допълнително разтоварване на съдилищата въведохме задължителната медиационна среща по основните групи искови производства, включително по търговските дела“.