Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Правосъдният министър: България е постигнала значителен прогрес в усилията си за излизане от сивия списък за пране на пари  
Автор: Илиана Пенова 15:00Коментари (0)80
©
"Приемането ни в ОИСР е последната стъпка от пълноправната интеграция на България в групата на развитите държави“. Това заяви днес министърът на правосъдието Георги Георгиев пред представители на британския бизнес в България на форум организиран от Британско-българската търговска камара (ББТК).

Форумът беше открит от председателя на УС на ББКТ Мирослава Костадинова. В него участваха и заместник-министър председателят и министър на транспорта Гроздан Караджов, заместник-министри на МВР, труда и социалната политика, на земеделието и храните, на иновациите, на енергетиката, представители на различни ведомства, както и компании от българския и международния бизнес.

Министър Георгиев заяви още, че бизнесът създава работни места и предотвратява изтичането на млади хора от страната и способства за развитието на икономиката ни. "Това е разбирането на министър-председателя и на целия ни екип, за да можем да бъдем разумен и стриктен партньор на бизнеса, като осигурим предвидимост за развитието му. В същото време бизнесът се развива и целта на правните регулации е да подпомагат, а не да пречат на този процес“.

Правосъдният министър каза, че за четирите години преди формирането на правителството, България е разплатила 1,4 милиарда лева по Плана за възстановяване и устойчивост. "Благодарение на работата на кабинета и екипа на вицеприемиера Дончев за 9 месеца успяхме да разплатим проекти за над 2 милиарда лева, които имат пряка добавена стойност за българските граждани. Амбицията ни е до края на годината България да получи 4 млрд. лв. безвъзмездни средства по ПВУ“, отбеляза Георгиев.

"Транспонирахме директивата за сигналоподателите, като с последния проект намерихме баланса между отчетността и отговорността в управлението, но и намалихме административната тежест по отношение на частния сектор. Променихме законодателството в несъстоятелността и ликвидацията на компаниите, т.нар. бърза ликвидация. Факт е и изцяло нов Закон за несъстоятелността на физическите лица, чиято задача е да даде втори шанс на добросъвестните длъжници“.

По думите му реформата в съдебната система също е от голямо значение за бизнеса. "Над 640 000 дела годишно се завеждат в България. Голяма част от тях са заповедните производства – това е бърза съдебна процедура за събиране на парични вземания. Направихме реформа, с която да разтоварим най-натоварените съдилища в страната и чрез пълна дигитализация тези дела вече се разпределят равномерно между съдиите в цялата страна.

Очакваният ефект е съкращаване на сроковете, в които се гледат останалите дела в големите градове. За допълнително разтоварване на съдилищата въведохме задължителната медиационна среща по основните групи искови производства, включително по търговските дела“.

Още по темата: общо новини по темата: 1188
30.10.2025 Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР
30.10.2025 Томислав Дончев: Жените имат таланта да правят иновации
29.10.2025 Общините ще получават обезщетения за безплатните пътувания два пъти годишно
29.10.2025 Държавата затяга контрола върху отпадъците 
29.10.2025 Министъра на правосъдието ще организира подбора на тримата кандидати за европейски прокурор от България
28.10.2025 Гуцанов за насилието над деца: Трябва да се влезе в Сливен, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Ямбол и Бургас
предишна страница [ 1/198 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
12:17 / 28.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Актуални теми
Специализирани полицейски операции в страната
Кандидатстудентска кампания 2025/2026 г.
Никола Саркози влиза в затвора
Отношенията между САЩ и Китай
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: