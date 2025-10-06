ЗАРЕЖДАНЕ...
|Правосъдният министър: България е постигнала напредък в областта на върховенството на закона
Той каза още, че преди няколко дни е прекратен постмониторинговият механизъм спрямо България във връзка с постигнатия напредък в областта на върховенството на закона, защитата на демократичните устои и ефективната защита на човешките права.
"През последните 8 месеца, изпълнителна власт, законодателната власт, в изключително сътрудничество работят с правохранителните органи, прокуратурата, съда, следователите и техните съсловни организации, проведохме революция в областта на наказателното право, във връзка с изпълнение на ангажиментите на България за изваждане на страната от "сивия" списък за пране на пари", потвърди министърът.
Георги Георгиев е категоричен, че има наличие на политическа воля от страна на българското правителство за съдействие.
"Имайте ни предвид като държава-членка, която може да бъде мост за сътрудничество в различни области", каза още той.
