Православните християни почитат една от своите светици. Жени с красиви имена празнуват днес

© Фокус На 29 октомври православната църква почета Света мъченица Анастасия.



Повод да почерпят днес имат всички, които носят красивото име.



Анастасия е родена в Рим. Баща ѝ бил езичник, а майка ѝ – християнка. Тя пораснала в монашеската общност на София и правела силно впечатление не само с красотата и образованието си, но и с благородния си характер. Била кротка, трудолюбива, винаги молитвено и благоговейно настроена.



Тъкмо в това време император Деций започнал жестоко да преследва християните. С цел да върне западналия авторитет на държавната власт, той решил да наложи като задължителни за всички поданици езическите култове. Фанатизирани езичници донесли на властта, че в обителта вън от града живее красива девойка, която вярвала в Разпнатия Христос и не почитала боговете.



Изпратили войници да я заловят и започнали да я убеждават да се отрече от вярата си. Но понеже нямали успех, продължили с различни мъчения, а накрая Анастасия била обезглавена. София и другите жени я погребали с почит.