Комисията по конституционни и правни въпроси в Народно събрание започна след над час закъснение- причината, че Комисията първоначално не успя да събере кворум, предаде репортер наПървоначално заседанието бе насрочено 10 минути след края на парламентарния контрол- в залата обаче нямаше кворум на членовете на комисията. Председателят Анна Александрова заяви, че в 12:30 ще направят нов опит, но минути преди 14:00 часа депутатите успяха да съберат кворум и да започнат работа.На днешното заседание трябва да се гласува законопроекта на "ДПС-Ново начало" за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), както и още два законопроекта: на "Продължаваме Промяната- Демократична България" и на ГЕРБ-СДС. В програмата е предвидено и обсъждането на останалата част от общия законопроект за Изборния кодекс (ИК).