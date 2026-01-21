Над 14 часа продължи заседанието на Правната комисия в НС, която гласува промените в Изборния кодекс на второ четене.След дебатите – в 01:30 часа след полунощ започна и вотът по законопроекта, който се състои от 222-ва параграфа.Преди да започне гласуването на текстовете, от "Възраждане" поискаха заседанието да продължи в светлата част на денонощието. Те напуснаха, след като предложението им беше отхвърлено.Сред предложенията за промени е въвеждането и на оптични устройства, с които да бъде сканиран вота от бюлетините, пише NOVA.По време на заседанието беше засегнат и въпросът с така наречените "мъртви души". Предложението – избирателните списъци да се съставят на базата на данните от последното национално преброяване – от НСИ и ГРАО нарекоха неразумно.