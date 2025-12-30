Министерският съвет реши днес да бъде изпратена дипломатическа нота до Посолството на САЩ в София във връзка със засилване на партньорството в областта на достъпа до данните за съдимост, като част от мерките за покриване на критериите за присъединяване на Република България към Програмата за безвизово пътуване на САЩ, съобщиха от правителствената пресслужба.Партньорството, чиято цел е защита на националната сигурност на двете страни, е свързано с осъществяването на обмен на информация между компетентните институции.Обменът на информация за съдимост на гражданите е изискване към държавите, които желаят да се присъединят към Програмата на Съединените американски щати за безвизово пътуване, създадена през 1986 г. Тя позволява на гражданите на държавите, включените в нея да пътуват до САЩ без виза за период до 90 дни с цел туризъм или бизнес.