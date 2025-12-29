ЗАРЕЖДАНЕ...
Правителството в оставка с последно заседание за 2025: Включени са 25 точки в дневния ред
В началото на заседанието кабинетът ще обсъди проект за изменение и допълнение на наредбата за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси, внесен от министър-председателя.
Правителството ще разгледа и проект за решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на рамково споразумение между България и Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос за подкрепа на мерки в областта на миграцията. Точката е внесена от заместник министър-председателя и министър на иновациите и растежа.
Сред акцентите са още приемането на План за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване, както и промени в наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване. И двете предложения са внесени от заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията.
Външнополитически теми също са включени в дневния ред. Кабинетът ще обсъди даване на съгласие България да заяви пред АСЕАН желанието си за присъединяване към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия, както и създаване на засилено партньорство със Съединените американски щати за достъп до данни за съдимост с оглед националната сигурност.
Предстои разглеждане на няколко решения за безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост – на общините Видин, Петрич и Шумен, както и промяна на статута на имот – публична държавна собственост – с последващо прехвърляне на община Петрич.
В енергийния сектор министрите ще обсъдят проекти за разрешения за проучване и добив на подземни богатства, включително строителни материали, мрамори, варовици и скалнооблицовъчни материали в различни райони на страната, както и предложение за продължаване и изменение на концесионни договори.
Социалната политика също заема важно място в дневния ред. Правителството ще приеме отчет за 2024 г. по изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие, ще одобри двугодишен работен план към програмата на България с УНИЦЕФ и ще разгледа доклади за участието на страната в заседания на Съвета на Европейския съюз в областта на заетостта и социалната политика.
Сред останалите точки са промени в нормативни актове на Министерския съвет, приемане на нови тарифи за такси в хранителния и здравния сектор, изменение на наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии, както и приемане на Национална програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити за периода 2026–2030 г.
В дневния ред са включени и решения, свързани с предоставяне на дерогации и изменения на мерки по Регламент на ЕС № 833/2014 относно ограничителните мерки срещу Русия, както и одобряване на позицията на България по дело на Съда на Европейския съюз.
Заседанието ще приключи с разглеждане на доклад за резултатите от участието на България в заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт, проведено в края на ноември 2025 г. в Брюксел.
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 15 мин.
Лош министерски съвет лош Тези лоиши хора осигуриха 3млрд лева от Европа нещо за което Кокорчо сънуваше но в европа не са протестиращи деца.Те знаят кой въртеше пачките с пуделчето.Крумпираните викат дръжте корумпираните.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.