Правителството с обяснение за поканените и непоканените на Съвета за сигурност
На свикания днес Съвет по сигурността са поканени за участие постоянните членове на Съвета, каквито представителите на политическите партии не са. В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви.
По-рано днес председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев, отправи упрек към Андрей Гюров, че на Съвета по сигурност не е поканен дори председателят на НС.
