Правителството с финансова инжекция от 75 млн. лева към касите на НАП и Агенция "Митници"

© Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г.



С акта на правителството се осигурява допълнителен финансов ресурс в размер на 74 083 516 лв. по бюджетите на Националната агенция за приходите и на Агенция "Митници“ за ведомствени разходи, капиталови разходи за стратегически инвестиционни проекти и за проекти и дейности в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии, които са с изключителна важност и с висок приоритет за двете приходни администрации. Средствата се осигуряват от бюджета на администрацията на Министерството на финансите за 2025 г. и на ИА "Одит на средствата от ЕС“ за 2025 г. за сметка на очаквана икономия.



По този начин ще се обезпечи изпълнението на дейностите по приходните и контролните функции на Националната агенция за приходите и на Агенция "Митници“ по Националния план за въвеждане на еврото в Република България, и функциите и задачите, осигуряващи държавната фискална политика, контрола върху стоки и товари, преминаващи държавната граница за предотвратяване на събития и стоки, застрашаващи сигурността и безопасността на гражданите и имуществото на страната ни и Европейския съюз.



С постановлението по бюджета на МФ се увеличава максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г" с 10 734 040 лв. Увеличението е свързано с проекти и дейности в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии, които са с изключителна важност и с висок приоритет за Националната агенция за приходите и дейности по охрана на граничните контролно-пропускателни пунктове по бюджета на Агенция "Митници“.



Одобрените промени са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г. и това не води до въздействие върху държавния бюджет.