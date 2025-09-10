Новини
Правителството с амбициозен план за привличане и задържане на медицински специалисти
Автор: Петър Дучев 11:41
© Булфото (архив)
Държавата поема ясен ангажимент да гарантира равен достъп до здравни услуги за всички граждани, независимо къде живеят. Това обяви на брифинг след редовното правителствено заседание министърът на здравеопазването Силви Кирилов, предаде репортер на "Фокус".

"Въвеждаме стимули за младите хора да избират професиите в сектора, създаваме условия за работа в малките населени места и ще подкрепим общопрактикуващите лекари в отдалечените райони", уточни министърът и допълни, че това се прави по НПВУ като ще се избегне дисбалансът в разпределението на специалистите.

По думите му там ще бъдат разкрити нови амбулатории за първична помощ и здравни грижи, така че хората в малките населени места да не пътуват десетки километри за лекар.

"Ще се подкрепят местни политики на ниво общини за привличане и задържане на определен вид медицински специалисти - осигуряване на стипендия по време на обучението, осигуряване на жилище, съдействие при започване на работа на съпруг/съпруга, записване в детска градина или училище", акцентира Кирилов. Предвидено е допълнително материално стимулиране, особено в системата на първичната помощ.

"Създаваме и нов стандарт за заплащане, който ще обвърже възнагражденията на медицинските специалисти с тяхната квалификация, за да осигурим справедливост и предвидимост в системата", каза още министърът.

общо новини по темата: 1041
10.09.2025 Големи стипендии и безплатно образование за българските отличници
и лауреати
08.09.2025 Желязков за думите на Радев: В политиката метафорите трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент 
08.09.2025 С военни почести беше посрещнат Росен Желязков от черногорския премиер Милойко Спаич
08.09.2025 Росен Желязков пристигна в Черна гора 
08.09.2025 Росен Желязков е на официална визита в Черна гора
08.09.2025 Зафиров за визитата си в Китай: Поканата беше чисто партийна
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
10:48 / 08.09.2025
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
11:26 / 08.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Великолепни кадри от Банско на 6-и: Празник на традиции, вкусове и музика
Великолепни кадри от Банско на 6-и: Празник на традиции, вкусове и музика
20:58 / 08.09.2025
