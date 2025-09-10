Правителството с амбициозен план за привличане и задържане на медицински специалисти

© Булфото (архив) Държавата поема ясен ангажимент да гарантира равен достъп до здравни услуги за всички граждани, независимо къде живеят. Това обяви на брифинг след редовното правителствено заседание министърът на здравеопазването Силви Кирилов, предаде репортер на "Фокус".



"Въвеждаме стимули за младите хора да избират професиите в сектора, създаваме условия за работа в малките населени места и ще подкрепим общопрактикуващите лекари в отдалечените райони", уточни министърът и допълни, че това се прави по НПВУ като ще се избегне дисбалансът в разпределението на специалистите.



По думите му там ще бъдат разкрити нови амбулатории за първична помощ и здравни грижи, така че хората в малките населени места да не пътуват десетки километри за лекар.



"Ще се подкрепят местни политики на ниво общини за привличане и задържане на определен вид медицински специалисти - осигуряване на стипендия по време на обучението, осигуряване на жилище, съдействие при започване на работа на съпруг/съпруга, записване в детска градина или училище", акцентира Кирилов. Предвидено е допълнително материално стимулиране, особено в системата на първичната помощ.



"Създаваме и нов стандарт за заплащане, който ще обвърже възнагражденията на медицинските специалисти с тяхната квалификация, за да осигурим справедливост и предвидимост в системата", каза още министърът.