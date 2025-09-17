ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Правителството предлага Кристалина Георгиева за награждаване с орден "Стара планина"
Кристалина Георгиева е родена на 13 август 1953 г. в София. Тя е български икономист с международно признание, в момента е управляващ директор на Международния валутен фонд, като управлява МВФ от 2019 г. Георгиева е първият представител от Източна Европа, заел този пост. Кариерата й започва в академичните среди, след което повече от две десетилетия работи в Световната банка, където достига до поста главен изпълнителен директор.
В периода 2010-2016 г. е европейски комисар, отговаря в ЕК първо за международното сътрудничество и хуманитарната помощ, а след това за бюджета и човешките ресурси. Кристалина Георгиева е известна с експертизата си в областта на устойчивото развитие, борбата с глобални кризи и реформите в международните институции.
Георгиева е носител на редица международни отличия и се нарежда сред най-влиятелните личности в световната финансова и икономическа политика. Кристалина Георгиева активно подкрепя България в усилията й да бъде пълноправен член на ЕС и да запази европейската си идентичност и път.
Правителството счита, че връчването на държавната награда ще бъде израз на висока чест и уважение към Кристалина Георгиева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1071
|предишна страница [ 1/179 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: