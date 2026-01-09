ЗАРЕЖДАНЕ...
Правителството подкрепя новия космически център на ЕндуроСат
©
Новият развоен космически център е оборудван с усъвършенствани машини и съвременни технологии за разработване на нов клас сателити. Размерът на инвестицията на компанията е близо 11 млн. евро, а новите висококвалифицирани работни места - 50.
Инвестиционният проект е амбициозна инициатива, целяща значително разширяване на развойния капацитет на компанията, която е лидер в космическите технологии. Изпълнението на проекта ще допринесе за укрепване на космическия сектор в България и ще създаде нови възможности за висококвалифицирани специалисти в областта на космическите технологии.
Всички разработки са предназначени за износ, като основни пазари са ЕС, САЩ, Япония и др.
Още по темата
/
Решение: Дипломатически мисии няма да получават командировъчни средства по време на отпуск за празничните и почивни дни и през 2026 г.
13:47
Вълчев: НВО-то по математика след 7 клас остава непроменено! Няма да има елементи от природните науки
08.01
Още от категорията
/
Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. Ще работят извънредно и утре
11:19
Макс Баклаян: Фалшификаторите знаят, че във финансовите институции персоналът е много по-добре обучен
10:08
Началникът на отдел "Борба с наркотрафика": Преди години трафикантите бяха предимно слабообразовани хора, сега са интелигентни, а това затруднява работата ни
09:21
Експерти казаха дали ще поскъпне "Гражданска отговорност" заради въвеждането на системата бонус-малус
08:56
PR експерт: Предизборната кампания започна нелепо. Всички до един се държат безумно, безобразно и агресивно
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.