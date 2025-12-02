Днес правителството взе решение да предложи на Народното събрание да оттегли проектите за Държавния бюджет, НЗОК и ДОО. Очаква се още утре това решение на Министерски съвет да бъде гласувано от Народното събрание.
Какви промени се очакват:
- Премахване на автоматизма на нарастване на работните заплати в публичния сектор
- Ще бъде преразгледан въпросът за данък дивидент и за социалните осигуровки
- Ще бъдат отменени като предложения темите, "които събуждат притеснения и спекулации" - концесията на Тотото, гаранцията на ББР за придобиване на "Лукойл" и други
- Ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма;
- Ще бъде премахното СУПТО
Какво предвиждаше бюджета:
-Осигуровките за пенсия да се вдигнат с 2 процентни пункта от 1 януари
-Максималният осигурителен доход да се вдигне до 2352 евро, а минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 620,20 евро.
- Вдигане на данък дивидент от 5% на 10%
-Въвеждането на мярката за СУПТО и други.
Защо бе оттеглен "единствения възможен бюджет"?
Безпрецедентно това бе първият бюджет, който бе вкаран в Народното събрание без одобрението на т.нар. Тристранен съвет- разговор между синдикати, работодатели и Министерски съвет. Правителството не одобрява бюджета, народните представители също, но той все пак влезе и бе приет на първо четене в бюджетна комисия, а двата малки на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Държавното обществено осигуряване (ДОО) дори минаха на второ четене през бюджетна комисия. Тогава управляващите го нарекоха ''единствен възможен бюджет".
Бюджетът бе на "сантиметри" да бъде приет, когато настана първия многохиляден протест с искане за оттегляне на план-сметката на страната. След това шествие правителството обяви, че ще направят нужните промени, които не устройват бизнеса, синдикатите, работодатели и граждани, като също така ще възстанови диалога с тристранката.
Това обаче не удовлетвори гражданите и вчера се проведе един от най-мащабните протести, които накара Министерски съвет да оттгели бюджета. Бе поискана и оставката на правителството, но премиерът Росен Желязков обяви:
"Ние нямаме правото да абдикираме, ние ще абдикираме последни".
