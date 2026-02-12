ЗАРЕЖДАНЕ...
Правителството отпуска 1,5 млн. евро за акушерска помощ на здравнонеосигурени
© УМБАЛ Бургас
Понастоящем в страната ни се извършва масов скрининг на новородени деца за три редки заболявания - фенилкетонурия, вроден хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия. Прието е въвеждането на масов неонатален скрининг за още три допълнителни заболявания - тежки комбинирани имунни дефицити (ТКИД), спинална мускулна атрофия (СМА) и муковисцидоза.
Посредством скрининга се откриват в най-ранен етап децата с вродени редки заболявания и се започва тяхното навременно лечение. Ограничават се рисковете от възможни усложнения и инвалидизация на децата.
С друго решение на правителството е одобрено финансиране на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 141 803 евро. Средствата са предназначени за нуждите на Районен център за трансфузионна хематология - Бургас, за извършване на междинно плащане по сключения договор с изпълнител, по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет "Промяна на предназначението и реконструкция на част от съществуваща сграда /бл. 5/ в ПИ с идентификатор 07079.601.265, сграда с идентификатор 07079.601.265.5 по КККР на гр. Бургас в УПИ I- 265, кв. 4а по плана на ж.к. "Зорница“, в Районен център по трансфузионна хематология - Бургас“.
Районен център за трансфузионна хематология в гр. Бургас (РЦТХ Бургас) е създаден с Постановление № 269 на Министерския съвет от 31.07.2024 г. Основна цел за създаване на РЦТХ Бургас е трайно и устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на достатъчно количество кръв и кръвни съставки, необходими на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Бургас. Проектът е в съответствие с действащото в страната законодателство в областта на медицинската помощ и с целите, набелязани от действащите стратегически документи в сектора.
