Правителството освободи председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Бойко Рановски е определен за заместник- председател на ДАБДП, за временно изпълняващ длъжността председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата, считано от 1 декември 2025 г. до назначаването на титуляр.
Виктор1
преди 43 мин.
Аз даже не знаех че има такава комисия.
