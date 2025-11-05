ЗАРЕЖДАНЕ...
|Правителство, синдикати и работодатели се събират извънредно заради проектобюджета за догодина
В план-сметката са заложени рекордни приходи и разходи. Очакваният дефицит в новия бюджет е 3%. Размерът на заложения нов дълг за догодина достига до 10,5 млрд. евро.
Бюджетът на Здравната каса за догодина ще бъде в размер на над 5,5 млрд. евро, което е с 14% повече от парите за тази година.
260 млн. евро са отделени за гарантиране на поне 1860 евро заплата за лекарите без специалност, а за медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите по 1550 евро.
Предвидено е минималната работна заплата да стане 620 евро или 1213 лв. Увеличава се и размерът на майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец или 900 лв.
Предстои също пенсионната вноска да се увеличи с 2 процентни пункта, а максималният осигурителен доход да скочи на 4600 лева.
Синдикати и работодатели вече изразиха резерви към финансовите разчети в бюджета за догодина, припомня БНТ. След като бъде обсъден от тристранния съвет, проектобюджетът ще бъде гласуван от правителството и внесен в Народното събрание.
