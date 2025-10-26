Правителство, работодатели и синдикати се събират в понеделник: На масата е Кодексът на труда и отпуските

© Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 27 октомври 2025 г., от 15.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет при следния дневен ред:



– Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 51-554-01-182, внесен от Йордан Иванов и група народни представители.



Обявяването на първия или първите два работни дни за неприсъствени, когато официалните празници (с изключение на Великденските) съвпадат със събота и/или неделя, ежегодно създава значителни затруднения при организацията и управлението на трудовите процеси. В тази връзка, предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ) предвижда отпадане на тази възможност, което би довело до балансиране на интересите на страните по трудови и служебни правоотношения.



Понастоящем стойността на един допълнителен неприсъствен ден е приблизително 0,16% от годишния размер на произведената добавена стойност. Концентрацията на няколко последователни почивни дни не само намалява производителността, но и усложнява управлението на работните процеси.



Работодателите се сблъскват със затруднения в комуникацията си с държавни и общински органи, банки и други административни структури, което често води до забавяне на плащания, срокове и затруднения при осъществяване на дейността им. Нарушава се и комуникацията между бизнеса и чуждестранните партньори, тъй като възниква разминаване в неприсъствените дни в различните държави, което води до пропуснати ползи и оперативни затруднения.



– Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 51-554-01-184, внесен от Елисавета Белобрадива и група народни представители.



С предложения законопроект се създава нов чл. 1736 в Кодекса на труда, който урежда възможност натрупаният платен годишен отпуск, придобит по време на отпуските по чл. 163 или чл. 164 КТ, да бъде използван почасово от работника или служителя за водене и/или вземане на дете до 12-годишна възраст от и до детско заведение или училище. Предвижда се право на ползване до 1 час дневно, а със съгласие на работодателя до 2 часа дневно. Правото се прилага и за бащата, осиновителя и за лицата, на които по реда на чл. 164, ал. 3 и 4 е прехвърлено отглеждането на детето (включително баба или дядо). С оглед необходимостта от организационна подготовка законът се предлага да влезе в сила от 1 януари 2026 г.



Целта на предлаганите промени е да се улесни съвместяването на професионалния и семейния живот при завръщане на работа след бременност и раждане или при отглеждане на малко дете, чрез ясен, предвидим и пропорционален механизъм за почасово използване на вече натрупан платен годишен отпуск.



– Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 51-554-01-185, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители.



Съгласно действащите разпоредби на чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, бащата или осиновителят има право на 15 календарни дни платен отпуск поради раждане на дете, които следва да се ползват наведнъж, непосредствено след изписването на новороденото от лечебното заведение.



Проблемът за младите семейства



Действащата разпоредба създава практическо затруднение за много семейства, тъй като нуждата от активна подкрепа на бащата не винаги е концентрирана единствено в първите дни след изписването. Съвременната семейна динамика, подготовката на дома за посрещане на новороденото дете, както и здравословното състояние на детето и майката, често изискват бащина подкрепа още от датата на раждане на детето, а не от датата на изписване, както и през цялата критична първа година от раждането.



Решението в полза на родителите



Предложеният законопроект има за цел да осигури по-голяма гъвкавост за младите семейства, чрез промяна в реда за ползване на отпуска по бащинство.



Създава се възможност полагащият се отпуск по бащинство в размер на 15 дни да бъде използван според конкретните нужди на всяко семейство - да се ползва наведнъж или на части в рамките на първата година от датата на раждането на детето, като се премахва изискването да се използва само наведнъж и то след изписване на детето.



Предоставянето на възможността отпуска по бащинство да се ползва от датата на раждане, а не от датата на изписването на детето, ще предостави възможност на бащите активно да се включат в подготовката на дома за посрещане на новороденото чрез довършване на ремонтни дейности, закупуване и монтиране на мебели (детски креватчета) и др.



– Проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от министъра на труда и социалната политика.







