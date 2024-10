Правите това по 10 минути на ден и ще бъдете много здрави

© Вашето тяло е създадено за почти непрекъснато движение през деня. Съществуват над 10 000 медицински изследвания, които доказват, че прекаленото седене е независим рисков фактор за развитието на различни заболявания и преждевременна смърт.



Например, физическата неактивност увеличава риска от общо влошаване на здравето с 114%, риска от болестта на Алцхаймер с 82%, а от депресия със 150%. Хроничната неактивност е свързана с риск от смърт, сравним с този при пушенето.



Предвид вредните последствия от физическата неактивност, не е изненадващо, че ежедневната физическа активност може да удължи живота ви. Според д-р Скот Лир, специалист по сърдечни заболявания в болница "Сейнт Пол" в Канада, само 30 минути ходене на ден имат значителни ползи за здравето, а по-голямото количество активност е свързано с още по-нисък риск. Лир подчертава, че ходенето е една от най-достъпните превантивни мерки, тъй като е безплатно, пише zdrave.to.



Изследване установява, че ако всички хора следваха препоръката за поне 30 минути упражнения с умерена интензивност (като ходене) пет дни в седмицата, 5% от сърдечните заболявания и 8% от преждевременните смъртни случаи в световен мащаб биха могли да бъдат предотвратени.



Дори по-големи ползи биха се наблюдавали, ако хората увеличат активността си до един или два часа на ден. Хората, които се движат повече от 750 минути седмично (около 1 час и 45 минути на ден), намаляват риска от ранна смърт с 36%.



Проучвания доказват, че упражненията могат да намалят риска от рак на гърдата. Изследователите установяват, че кратки, интензивни упражнения, които увеличават сърдечния ритъм и дишането, активират молекулни и генетични сигнали, които инхибират растежа на раковите клетки. Изследването показва, че тренировките намаляват риска от тумори с до 50%, като се препоръчват като допълнение към онкотерапията.



Наскоро изследователи стигнаха до заключението, че силовите тренировки или тези със съпротивление спомагат за намаляване на тревожността. Анализът обхваща 16 проучвания с над 900 участници и показва, че редовните силови тренировки намаляват симптомите на тревожност, независимо дали участниците имат психично заболяване или не.



Как упражненията подобряват мозъчната функция и настроението



Физическата активност има пряко положително въздействие върху мозъка и настроението. Основните механизми включват увеличаване на мозъчния невротрофичен фактор (BDNF), който поддържа съществуващите мозъчни клетки и стимулира развитието на нови неврони. Друг механизъм е веществото β-оксибутират, което се произвежда, когато метаболизмът се оптимизира за изгаряне на мазнини като гориво.



Физическите упражнения също така могат да намалят образуването на плаки в мозъка, свързани с болестта на Алцхаймер, и да активират генетични промени, които предпазват от болести като Алцхаймер и Паркинсон.



Лесен начин за подобряване на здравето за по-малко от 10 минути на ден



Ако нямате много време, можете да добавите упражнения за отделяне на азотен оксид (NO) към ежедневието си. Този лесен метод ви позволява да се възползвате от предимствата на високоинтензивните интервални тренировки (HIIT) само с четири прости движения – без нужда от оборудване. Това упражнение отнема само три минути и може да се изпълнява два до три пъти на ден.



Азотният оксид (NO) е важен за здравето, тъй като:



Защитава сърцето, като отпуска кръвоносните съдове и понижава кръвното налягане.



Стимулира мозъка, увеличавайки BDNF.



Подобрява имунната функция и предпазва от туморни клетки.



Помнете, че трябва да дишате през носа, тъй като той регулира освобождаването на NO и филтрира въздуха, който вдишвате.